Во Львове возобновили подачу тепла в жилые дома

Сегодня, 24 октября, во Львове возобновили отопление жилищного фонда в полном объеме.

Об этом сообщил УНИАН городской голова Львова Андрей Садовый.

«Сегодня мы возобновили подачу отопления в полном объеме во все дома города Львова, потому что идет похолодание и планируется на субботу и воскресенье минусовая температура, поэтому с сегодняшнего дня и «Зализнычтеплоэнерго» и «Львовтеплоэнерго» полностью возобновляют подачу тепла. Могут быть некоторые вопросы, возможно, с небольшими котельными, но это уже вопрос областной администрации, они со «Львовгазом» их регулируют, потому что на уровне государства этот вопрос достаточно остро стоит, люди должны быть в тепле”, - сказал А.Садовый.

Он также отметил, что “вопрос лимитов газа – это вопрос согласования между министерствами технических проблем”.

“Не нужно вопрос лимитов газа переносить на общину, город проплаты делает. Если бюджетные учреждения имеют задолженности, которые автоматически идут через город на «Львовгаз», то нужно этим государственным учреждениям деньги выделять”, - отметил А.Садовый.

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон во Львове начали 12 октября 2012 года, однако в связи потеплением подача тепла в дома города 15 октября была приостановлена.