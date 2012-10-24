Тернопольщина: принята программу обеспечения жильем сирот

Тернопольский облсовет принял областную программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки на 2013-2015 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект программы, разработанный службой по делам детей Тернопольской облгосадминистрации, вчера проголосовали все 62 присутствующих депутата.

Программа направлена на реализацию права детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа на упорядочение жилья, которое принадлежит им на правах собственности и на внеочередное обеспечение упорядоченным социальным жильем после завершения их пребывания в соответствующих интернатных учреждениях, детских домах семейного типа, приемных семьях, завершения срока опеки над такими детьми, а также после завершения ими обучения в высших учебных заведениях, срочной службы в Вооруженных Силах Украины.

Программой в частности предусмотрено обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которым исполнилось 18 лет и лиц из их числа путем приобретения, строительства жилья органами местного самоуправления.

Для реализации программы запланировано использовать 14 млн 9 тыс. грн, в том числе 90 тыс. грн из областного бюджета и 13 млн 919 тыс. грн – из районных бюджетов.

Ожидается, что выполнение программы также даст возможность обеспечить правоустанавливающими документами на жилье и имущество как минимум 30 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые находятся в интернатных заведениях, а еще – предоставить социальное жилье для 147 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа.

Справка УНИАН. Всего в области проживает 1 тыс. 253 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Из общего числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки 140 детей владеют жильем на правах собственности, 327 детей не имеют жилья и за ними не закреплено право пользования.

За 796 детьми закреплено право пользования жильем, но часто это жилье опекунов, и фактически дети имеют право пользоваться им только до 18 лет, или жилье родителей, лишенных родительских прав, куда дети вернуться не смогут. По оперативной информации предоставленной с мест, значительная часть жилья, которое принадлежит детям, нуждается в проведении ремонта.