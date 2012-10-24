В Одессе в квартире жилого дома произошел взрыв
12:48, 24 октября 2012Новости регионов
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В Одессе в одной из квартир жилого дома по ул. Запорожской произошел взрыв.
Как информирует официальный сайт ГУ МВД Украины в Одесской области, сообщение о взрыве поступило в Хмельницкий отдел милиции города Одессы в 10 часов утра.
В квартире обнаружен труп неустановленного мужчины. С травматической ампутацией руки госпитализирована женщина.
Согласно сообщению, взрывом повреждены окна и входная дверь квартиры.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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