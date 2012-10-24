В Одессе в квартире жилого дома произошел взрыв

В Одессе в одной из квартир жилого дома по ул. Запорожской произошел взрыв.

Как информирует официальный сайт ГУ МВД Украины в Одесской области, сообщение о взрыве поступило в Хмельницкий отдел милиции города Одессы в 10 часов утра.

В квартире обнаружен труп неустановленного мужчины. С травматической ампутацией руки госпитализирована женщина.

Согласно сообщению, взрывом повреждены окна и входная дверь квартиры.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.