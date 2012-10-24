В Донецке инвалид подложил под двери соседа взрывчатку

В Донецке по подозрению в организации взрыва в жилом доме задержан инвалид.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горуправления милиции, 22 октября на седьмом этаже одной из девятиэтажек Кировского района Донецка прозвучал взрыв. Никто не пострадал, металлическая дверь, под которую было подложено взрывное устройство, устояла.

Подозреваемым в организации взрыва оказался 52-летний жилец этого дома, инвалид, который в результате производственной травмы на шахте 20 лет назад потерял обе ноги. Сейчас он ходит с помощью протезов.

Как выяснили оперативники, злоумышленник положил под тамбурную дверь самодельную бомбу, поджег ее и позвонил в квартиру своей жертвы, рассчитывая, что хозяин выйдет и окажется в эпицентре взрыва. Однако устройство взорвалось на секунду раньше, чем сын хозяина квартиры открыл дверь. Взрыв был такой силы, что даже отгороженный металлической дверью молодой человек под действием ударной волны отлетел к стене на 2 м.

В результате взрыва подъезд был обесточен.

Бывший шахтер задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с помощью предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В милиции не исключают, что после проведения следственных действий и экспертиз, в том числе психологической, уголовное дело будет переквалифицировано на ч. 15 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).