В Кировограде без воды остаются более 2 тыс жителей

В Кировограде продолжается ликвидация аварии на водопроводе, без воды остаются более 2 тыс. жителей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 22 октября в 19.05 от дежурного диспетчера Кировоградского водопроводно-канализационного хозяйства Областного коммунального производственного предприятия «Днепр-Кировоград» поступил сообщение о том, что в г. Кировограде по ул. Попова произошел прорыв трубы водоснабжения диаметром 300 мм

На время проведения восстановительных работ без централизованного водоснабжения остались жители улиц Попова, Жадова, Пацаева, Героев Сталинграда, Волкова, Маршала Конева и 101-го микрорайона (около 31 тыс. жителей).

К восстановлению водоснабжения привлечена аварийная бригада «Днепр-Кировоград».

22 октября в 20.45 водоснабжение в г. Кировограде возобновлено по резервной линии, за исключением шести 9-этажных жилых домов по ул. Г. Сталинграда и Попова (около 2180 человек).

23 октября в 6.00 жителям указанных домов обеспечивается подвоз воды.

Происшествие находится на контроле ТУ МЧС Украины в области.