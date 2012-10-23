В Тернополе задержан "минер" двух кладбищ

В Тернополе задержан мужчина, который сообщил о заминировании двух местных кладбищ

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, звонок поступил сегодня по телефону «102». Мужчина сообщил, что кладбище на ул. Микулинецкой и в прилегающем к Тернополю селе Подгородное заминированы.

Милицейские службы сразу отправились на кладбища, однако информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась. Вместе с тем во время проведения поисковых работ людей, которые хотели попасть на кладбище, правоохранители не пускали.

Вскоре оперативники задержали мужчину, который сообщил о заминировании. Он был в состоянии сильного алкогольного отравления, его доставили в больницу.

Мужчина сознался в содеянном, отметив, что, выпив, решил пошутить.

На него составлен админпротокол за хулиганство.