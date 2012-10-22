В Киеве заработала обновленная диспетчерская станции "скорой"

В столице заработала обновленная централизованная диспетчерская Киевской городской станции скорой медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, диспетчерскую посетили премьер-министр Украины Николай Азаров и председатель КГГА Александр Попов.

Обновленная диспетчерская не имеет аналогов в Украине. Отныне у диспетчеров появилась возможность получать вызовы при помощи Интернета, факса, SMS-сообщений, что актуально для граждан с ограниченными возможностями – изъянами языка и слуха.

«Функционирование единой оперативно-диспетчерской службы города значительно улучшит качество обслуживания вызовов и обеспечит гарантированный и легкий доступ киевлян к скорой медицинской помощи в течение 10 минут», – сказал А.Попов.

Кроме того, по словам председателя КГГА, внедрение современных технологий позволит сэкономить до 30% топлива за счет оптимизации маршрута.

А.Попов отметил, что в следующем году диспетчерские пункты скорой медицинской помощи Центров первичной медицинской помощи будут также модернизированы и подключены к Единой централизованной диспетчерской по номеру 103.

Н.Азаров вручил ключи от 21 нового автомобиля «скорой помощи» класса С. Реанимобили, которые будут обслуживать киевлян, оборудованных в соответствии с Национальным стандартом Украины. Среди новшеств: использование GPS-навигации, что позволяет направить к пациенту ближайшую бригаду и своевременно корректировать маршрут автомобиля «скорой» с учетом траффика на дорогах.

«В следующем году нам необходимо завершить работы по модернизации системы скорой помощи. Перед нами стоят большие задания по развитию современной медицины в столице. Каждая киевская больница должна быть даже немножко лучше, чем среднеевропейская», – сказал Н.Азаров.