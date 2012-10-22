Одесчина: грабители убили пенсионера и избили его жену

13:38, 22 октября 2012
Новости регионов
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Украли 24 тыс. грн

В селе Жеребково Ананьевского района Одесской области трое вооруженных людей в черных масках ограбили семью пенсионеров, убив главу семейства и избив его жену.

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области, грабители украли 24 тыс. грн.

По данным в облУВД, на минувшей неделе злоумышленники проникли в дом пенсионеров и избили их деревянными дубинками, требуя отдать им деньги. 77-летнего хозяина они забили до смерти и завладели 24 тыс. грн».

Покидая дом, нападавшие несколько раз выстрелили в воздух из ружья, чем привлекли внимание соседей, которые вызвали на место происшествия наряд милиции и бригаду «скорой помощи».

Правоохранители нашли рядом с домом незарегистрированное ружье, однако задержать нападавших «по горячим следам» не удалось.

По данному факту Ананьевским РОВД возбуждено уголовное дело согласно признакам ч.3 ст.187 УК Украины (разбой).

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