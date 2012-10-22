Врача во Львове убил отчисленный из медвуза араб

В пятницу утром, 19 октября, во Львове было совершено зверское убийство: 26-летний араб, находившийся в состоянии сильного наркотического или алкогольного опьянения, до смерти забил 67-летнего заслуженного врача. Как стало известно, убитым был 67-летний Леон Фрайфельд, заведующий травматологическо-ортопедическим отделением 8-й клинической больницы Львова, пишет Комсомольская правда со ссылкой на NEWSru.co.il.



Преступник – 26-летний араб, который недавно был отчислен с медицинского факультета, вскоре он должен был покинуть Украину и вернуться на родину.



Один из друзей Леона Фрайфельда рассказал, что Леон привык гулять рано утром (раньше он гулял с собакой, и после ее смерти не прекращал утренние прогулки). Его маршрут проходил по улице Пекарской, где с некоторых пор появилось кафе, в котором собирается молодежь, злоупотребляющая наркотиками (от местных жителей поступало множество жалоб; наркоманов неоднократно задерживала милиция, но всякий раз потом их отпускали).



По мнению собеседника, вряд ли нападение было совершено на национальной почве, и вряд ли убийца знал свою жертву, так как было еще темно. Леон Фрайфельд был человеком спортивным и мог дать отпор нападающему, несмотря на преклонный возраст, возможно, преступник нанес первый удар сзади, а потом уже добивал жертву.