В Керчи пенсионер «заминировал» гостиницу

В городе Керчь в милицию обратился 60-летний пенсионер с заявлением, что на его мобильный телефон позвонил по телефону неизвестный и сообщил о заложении взрывчатки в помещении гостиницы “Керчь”.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, на время проведения обследования из отмеченного помещения были эвакуированы около 40 человек.

Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Принятыми мерами установлено, что это безосновательное сообщение из хулиганских побуждений сделал сам заявитель, проинформировали в МВД.