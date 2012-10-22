Волынь: 6-летнего воспитанника интерната нашли мертвым

На Волыни правоохранительные органы нашли мертвым пропавшего из школы-интерната мальчика.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Как отмечается в сообщении, правоохранители несколько дней разыскивали шестилетнего мальчика, который в обеденную пору 15 октября покинул Затурцовскую общеобразовательную школу-интернат. Нашли мальчика мертвым в одном из канализационных отверстий в отстойнике очистительных сооружений вчера вечером.

Следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. В соответствии с заключением судмедэксперта, причиной смерти является утопление.

«Нашли тело мальчика в примерно трёхстах метрах от школы-интерната, – рассказал заместитель начальника УМВД Украины в Волынской области Александр Никитюк. – Очевидно, Саша направился напрямик к дороге, чтобы попасть домой. Неподалёку от отстойника очистительных сооружений есть около десятка незакрытых канализационных отверстий, которые позарастали травой. В один из них мальчик и упал, а выбраться оттуда не сумел».

Работники правоохранительных органов проводят досудебное расследование, в ходе которого будет принято решение о переквалификации уголовного дела и дана правовая оценка действий персонала школы-интерната, а также должностных лиц, на балансе которых находятся отмеченные очистительные сооружения.