В Донецке задержан мужчина, переправлявший девушек в Москву

В Донецке задержан мужчина, который на протяжении нескольких лет отправлял в Москву украинских девушек для занятия проституцией, тоесть в сексуальное рабство.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Макеевского горотдела милиции, в сентябре 2012 года к правоохранителям обратилась молодая девушка, которая рассказала о своей поездке в Москву, и причиной обращения стало желание предостеречь других девушек от того, с чем столкнулась сама.

По ее словам, она через подругу познакомилась с парнем, который предложил помочь с трудоустройством за границей с хорошей зарплатой - более 2 тыс. долларов в месяц, охрану, проживание в Москве и в случае необходимости помощь при возвращении на родину.

Как рассказал начальник сектора по борьбе с торговлей людьми Макеевского горуправления милиции Александр Силаев, за непродолжительное время пребывания в России девушка получила сильную как физическую, так и психологическую травму - каждый день она подвергалась жутким избиениям и унижениям.

Получив информацию, сотрудники подразделения принялись собирать данные о противоправной деятельности лиц, занимающихся отправкой девушек в сексуальное рабство. Как удалось установить, за каждую отправленную девушку парень получал в среднем 100 долларов США, а также процент от каждой ее поездки к клиенту. В обязанности украинского фигуранта входил поиск девушек, вербовка их (уговоры строились на обмане), передача данных о девушках в Москву (возраст, телосложение, рост, цвет волос и др.). В обязательном порядке злоумышленник настаивал на том, чтобы девушки, уезжая за границу, знакомили его со своими подругами, которых он также вербовал заниматься проституцией.

В конце сентября текущего года на станции вокзала г.Донецка возле поезда «Донецк – Москва» оперативники задержали злоумышленника. Им оказался 30-летний житель г.Шахтерска, который учился в одном из ВУЗов областного центра, ранее не судимый, работал диспетчером в одной из частных фирм. На момент задержания он собирался отправить в Россию двух девушек, которые поверили в «историю о больших деньгах».

Во время дачи показаний молодой человек сознался, что такой заработок ему предложил товарищ, который уже давно жил в Москве и «работал» сутенером. Сколько девушек с его подачи попало в сексуально рабство, придется разобраться следствию. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.149 УК Украины «торговля людьми либо иная незаконная сделка в отношении человека, совершенная повторно». По данной статье ему грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества либо без такового.