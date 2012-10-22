Черниговщина: при пожаре погибли два человека

В Черниговской области при пожаре погибли мать и сын.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА, пожар произошел вчера в с. Нечаев Бахмачского района.

Огнем была уничтожена кровля и перекрытие деревянного жилого дома, повреждены стены. Причиной пожара спасатели назвали неосторожность при курении.

На месте пожара обнаружены тела хозяйки, 1917 года рождения, и ее сына, 1942 года рождения.