Черниговщина: при пожаре погибли два человека
09:58, 22 октября 2012Новости регионов
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В Черниговской области при пожаре погибли мать и сын.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА, пожар произошел вчера в с. Нечаев Бахмачского района.
Огнем была уничтожена кровля и перекрытие деревянного жилого дома, повреждены стены. Причиной пожара спасатели назвали неосторожность при курении.
На месте пожара обнаружены тела хозяйки, 1917 года рождения, и ее сына, 1942 года рождения.
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