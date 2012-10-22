Крым: жертвами лобового столкновения авто стали 3 человека

В воскресенье в 20.45 поблизости с. Мазанка Симферопольского района Крыма в результате лобового столкновения автомобилей «Volkswagen» и «Москвич» погибли три человека, в том числе двое детей 2012 и 2010 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС, еще шесть человек, в том числе три ребенка 2001, 2006 и 2008 г.р., госпитализированы.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Крыму.