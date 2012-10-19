В Тернополе изъято кокаина на 6 млн долл.

В Тернополе у наркодилеров изъято 30 кг кокаина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, наркотики были изъяты во время спецоперации по ликвидации канала поставок кокаина из стран Южной Америки в страны Евросоюза и Украину.

По данным ГУБОП, указанный канал был организован участниками транснациональной преступной группировки, в состав которой входили граждане Украины, Польши и Эквадора.

Спецоперация одновременно проводилась на территории Украины, Польши и Эквадора. Задержаны 6 участников группировки, из которых 4 граждан Эквадора, 1 украинец и 1 – гражданин Республики Польша.

«В Тернополе у преступников изъято 30 кг кокаина, ориентировочная стоимость на «черном рынке» составляет около 6 млн долларов США», - говорится в сообщении.

Сейчас Главным следственным управлением МВД Украины возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное организованной группой в особо крупных размерах).

В данное время стражи порядка трех государств продолжают проводить следственно-оперативные действия с целью установления всех причастных к наркотраффику, подчеркнули в ГУБОП.