В Краснограде в одной из квартир произошел взрыв газа

В г. Краснограде Харьковской области сегодня в одной из квартир 5-этажного жилого дома на 2-м этаже произошел взрыв.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на прокурора Красноградского района Андрея Яковлева, информация о происшествии поступила в Красноградский райотдел милиции около 9.45.

По данным прокурора района, взрыв был вызван утечкой газа. Пострадавших нет. Металлобетонные конструкции дома не разрушены. Взрывом повреждены окна подъезда, ограда и автомобиль.

Во время осмотра места происшествия установлены факты, которые свидетельствуют о преднамеренном повреждении газового котла.

В квартире жили супруги, 1983 и 1985 годов рождения, с несовершеннолетней дочкой, которых на время взрыва не были дома.

Райотделом милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

По делу продолжается досудебное следствие. Ход следствия контролируется прокуратурой района.