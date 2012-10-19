Луганщина: в магазине обнаружили бутылку с ртутью

18 октября в 12.25 в дежурную часть Брянковского горотдела милиции поступило анонимное сообщение о том, что в одном из магазинов города находится бутылка с ртутью.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области.

Сотрудники милиции, выехавшие на место происшествия, обнаружили в картонной коробке, которая использовалась под мусор, стеклянную бутылку емкостью 0,33 л на две третьих заполненную веществом, похожим на ртуть.

Емкость была изъята и передана на исследование. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Проводится проверка.