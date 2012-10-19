Днепропетровск: для призёров-паралимпийцев купят автомобили

Сегодня, 19 октября, депутаты Днепропетровского областного совета на очередной 15-й сессии приняли решение выделить из областного бюджета 1,2 млн грн на приобретение новых автомобилей для спортсменов региона - призеров ХІV летних Паралимпийских игр.

Как передает корреспондент УНИАН, облсовет внес соответствующие коррективы в целевую комплексную программу развития физической культуры и спорта на 2012 г.

Планируется, что для 20 победителей и призеров Паралимпиады после проведения тендера будут приобретены автомобили Daewoo.

На ХІV летних Паралимпийских играх спортсмены Днепропетровской области в составе Национальной сборной Украины завоевали 24 медали, в том числе 4 золотые, 6 серебряных и 14 бронзовых.