С завода «Радикал» начали вывоз токсичных отходов

Сегодня, 19 октября, с территории ОАО «Радикал» в Киеве было вывезено 4,4 тонны хлорсодержащих отходов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщила начальник Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики КГГА Людмила Денисюк, этим событием было положено начало масштабной компании по экологической санации территории и объектов ОАО «Радикал».

«Мы начали ликвидацию одного из так называемых «темных экологических пятен» на карте Киева. С момента закрытия производства на заводе «Радикал», которое произошло в 1996 году, проводились определенные работы по обезвреживанию ртутьсодержащих отходов на территории бывшего производства. Однако вопрос полной утилизации опасных химических веществ оставался нерешенным до сегодняшнего дня. Речь идет не только о конструкциях, загрязненных ртутью, но и о хлорорганических веществах, которые также хранились на территории завода. Сегодня, наконец, начался вывоз именно хлорсодержащих отходов», – сказала Л.Денисюк.

Она сообщила, что первый этап предусматривает вывоз 4,4 тонны токсичных веществ, которые содержат хлор. Выполняет эти работы компания «С.И. Групп Консорт Лтд», которая имеет большой опыт в сфере обезвреживания опасных отходов. Предварительно отходы были герметически запакованы в 72 специальные бочки, которые специалисты Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и компании «С.И. Групп Консорт Лтд» загрузили в специальный автомобиль и вывезли с территории завода. По словам Л.Денисюк, эти отходы будут отправлены на утилизацию за пределы Украины. В целом с территории ОАО «Радикал» будет вывезено 50 тонн отходов, содержащих хлор.

Напомним, что работы по экологически безопасному сбору, перевозке, хранению, обработке, утилизации, удалению, обезвреживанию и захоронению ртутьсодержащих отходов ОАО «Радикал» начнутся с 2013 года. По предварительным расчетам, общая масса отходов, которую планируется отправить на демеркуризацию, составляет ориентировочно 130 тыс. тонн.

«В этом году было выделено 5 миллионов гривен для разработки технико-экономического обоснования, проведения экологического аудита, исследовательских работ, которые позволят нам четко разработать алгоритм вывоза всех опасных отходов. Победителем конкурсных торгов на разработку технико-экономического обоснования экологически безопасного сбора, перевозки, обезвреживания и захоронения ртутьсодержащих отходов стало СП «Еврохим», которое имеет значительный опыт в этой сфере», – сообщила Л.Денисюк.

Она отметила, что в целом очистить территорию ОАО «Радикал» планируют до 2017 года. Финансирование этих работ будет осуществляться за счет государственных бюджетных средств, в соответствии с Общегосударственной целевой программой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы. Объем финансирования составляет 134 млн. гривен.

*** ОАО «Радикал» до 1996 года было монополистом по производству в Украине некоторых видов синтетических материалов, в частности, пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений и т.п. На сегодняшний день предприятие является экологически опасным и нуждается в срочной экологической санации.