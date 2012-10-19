Кировоградщина: 4 человека отравились грибами

В поселке Гайворон Кировоградской области дикорастущими грибами отравились четыре человека, семья из трех человек и их гость.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Территориальном управлении МЧС в Кировоградской области, 57-летнего мужчину, его 50-летнюю жену и их 22-летнюю дочку вчера из Гайворонской центральной районной больницы перевели в реанимационное отделение Кировоградской областной больницы. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. 31-летний мужчина, которого семья угостила грибами, находится на лечении в Центральной районной больнице Гайворона.

Это уже девятый с начала осени случай отравления грибами, отмечают в Теруправлении МЧС.