Днепропетровский облсовет принял программу обеспечения сирот жильем

Днепропетровский областной совет сегодня на очередной 15-й сессии приняла региональную программу „Обеспечение детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, лиц из их числа жильем на 2012–2015 годы”.

Как передает корреспондент УНИАН, общее финансирование программы - 20,347 млн грн. Из них из областного бюджета предусмотрено выделить 2,524 млн грн, из местных бюджетов – около 12,8 млн грн, из госбюджета - 5 млн грн.

Программа предусматривает создание в регионе жилищного фонда социального назначения (общежитий) и приобретение жилья для сирот на вторичном рынке.

Облсовет рекомендовал главам районных государственных администраций, городским головам разработать и утвердить программы обеспечения детей-сирот, и ежегодно до 15 января и 15 июля информировать облгосадминистрацию о ходе реализации мероприятий программы для обобщения.

На сессии отмечалось, что в Днепропетровской области на квартирном учете находятся более 2,5 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.