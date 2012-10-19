Пострадавшему от терактов в Днепропетровске выделили 54000грн

Днепропетровский облсовет дополнительно выделил из областного бюджета 53,850 тыс. грн материальной помощи пострадавшему во время терактов в Днепропетровске 27 апреля 63-летнему Валерию Рутковскому, который потерял левую руку.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли сегодня на очередной 15-й сессии.

Облсовет выделил указанные деньги «для обеспечения частичной оплаты протезирования с учетом средств, которые были предоставлены из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения протезирования».

Как сообщил журналистам председатель Днепропетровского облсовета Евгений Удод, дополнительные средства понадобились для изготовления более качественного протеза для В.Рутковского.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в центре Днепропетровска прогремело 4 взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей.

Все пострадавшие от терактов получили материальную помощь, размер которой определен в зависимости от тяжести полученных телесных повреждений.

Кабинет министров Украины по поручению Президента Украины Виктора Януковича выделил 1,5 млн. грн для предоставления материальной помощи пострадавшим.

В.Рутковский, у которого была ампутирована левая рука, согласно решению Кабмина, получил 360 тыс. грн (200 тыс. грн материальной помощи и 160 тыс. грн на приобретение протеза).