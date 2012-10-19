Днепропетровщина: по факту отравления учеников возбуждено дело

Солонянский райотдел милиции ГУМВД в Днепропетровской области вчера, 18 октября, возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарных правил и норм (ч. 1 ст. 325 УК Украины), что привело к отравлению учеников Солонянской средней общеобразовательной школы № 1.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, ход следствия по делу взят на контроль прокуратурой Днепропетровской области.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Солонянского района с привлечением работников Главного управления госсанэпидслужбы и Главного управления образования и науки Днепропетровской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 17-18 октября в Днепропетровской области госпитализированы 8 учеников Солонянской средней школы. По словам главврача Солонянской районной больницы Александра Мазурика, всего на протяжении двух дней в больницу обратились 20 учеников с жалобами на слабость, рвоту и диарею.

По словам главврача, наиболее вероятной причиной недомогания детей является энтеровирусная инфекция. В то же время родители школьников подозревают, что причиной плохого самочувствия детей стала рыба, которую они ели в школьной столовой.