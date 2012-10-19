Житомирщина: водитель насмерть сбил пешехода

Вчера, 18 октября, около 3 часов ночи на 21-м километре автодороги Васковичи – Шепетовка Коростенского района Житомирской области не установленный автомобиль смертельно травмировал пешехода.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы ГАИ в Житомирской области Николай Яцкевич, потерпевшим оказался 54-летний местный житель, который умер от полученных травм на месте происшествия. Автомобиль с места аварии скрылся. Автомобиль и его водителя милиция объявила в розыск.

Н.Яцкевич сообщил также, что такие трагические случаи в Житомирской области в последнее время участились.

Как сообщал УНИАН, ранее в Житомирской области был задержан 23-летний местный житель, который 17 октября на автомобиле насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Также 16 октября в Житомирской области задержали виновника ДТП, который 14 октября насмерть сбил пешехода и скрылся.