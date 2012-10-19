Проверяют обстоятельства отравления школьников дурманом

Прокуратурой Киевской области организовано проведение проверки информации об отравлении подростков плодами дурмана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Во время проверки будут выяснены обстоятельства отравления детей и причины, которые привели к этому.

По ее результатам будет дана правовая оценка действиям руководства учебного заведения, а также родителей, которые прежде всего обязаны заботиться о здоровье детей, их физическом, духовном и моральном развитии, подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в Броварском районе Киевской области трое подростков отравились травой дурмана, съев по 10 зерен.

Дети, в возрасте 12-16 лет, были доставлены в реанимационное отделение районной больницы. По словам медиков, жизни детей уже ничего не угрожает.

В отношении родителей милиция составила административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющих, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП, что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Работники отделения уголовной милиции по делам детей горотдела провели разъяснительную работу среди учеников школ Броваров и Броварского района.