Тернопольщина: в хозяйстве обнаружили 16 немецких мин

В Тернопольской области на территории частного хозяйства обнаружили 16 взрывоопасных предметов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел вчера в селе Устя Борщевского района. Во время проведения хозяйственных работ житель села на своем дворе обнаружил 16 минометных мин калибра 120 мм немецкого производства времен Второй мировой войны.

Сейчас на месте обнаружения взрывоопасных предметов продолжают работать специалисты группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Территориального управления МЧС в Тернопольской области, которые проводят поисковые работы на прилегающей территории.

По данным местных жителей, в годы Второй мировой войны ориентировочно в этом месте был расположен состав с боеприпасами войск нацистской Германии.