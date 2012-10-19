Черниговщина: три водителя-иностранца насмерть сбили велосипедиста

В Черниговской области задержаны три водителя-иностранца, которые насмерть сбили велосипедиста и скрылись с места ДТП.

Об этом УНИАН сообщили в Секторе общественных связей УМВД в Черниговской области.

По данным милиции, ДТП произошло в селе Чернотычи Сосницкого района поздно вечером 16 октября. Один из водителей грузовых автомобилей, двигавшихся в колонне, сбил велосипедиста, две другие фуры переехали пострадавшего. Иностранцы вместо того, чтобы остановиться и вызывать "скорую помощь", скрылись с места происшествия. Мужчина от полученных тяжелых травм умер на месте.

После поступления информации о ДТП, правоохранители ввели план "Перехват". Работники ГАИ предупредили таможенников, соседние райотделы милиции, ориентировали все автопатрули. Поиски акцентировали на установление грузового автомобиля, поскольку на месте ДТП остался обломок бампера.

Благодаря принятым мерам был установлен автомобиль-нарушитель со следами ДТП (поврежденным бампером и следами крови), на двух других фурах также были выявлены кровавые следы. И хотя сначала колонна планировала пересечь государственную границу в Гремяче Новгород-Сиверского района, после содеянного, чтобы замести следы, водители изменили маршрут и начали двигаться в сторону Сумской области.

Все водители-иностранцы, которые пытались скрыться с места ДТП, задержаны согласно со ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они находятся в Черниговском изоляторе временного содержания. В настоящее время продолжается следствие, которое установит степень вины каждого водителя в колонне.