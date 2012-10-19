Днепропетровщина: 8 учеников школы попали в больницу

В Днепропетровской области 17-18 октября госпитализировано 8 учеников Солонянской средней школы.

По словам главврача Солонянской районной больницы Александра Мазурика, в течение двух дней в больницу обратилось 20 учеников с жалобами на слабость, рвоту и диарею.

Из них было госпитализировано 8 детей.

По словам главврача, сейчас проводятся необходимые исследования, однако наиболее вероятной причиной недомогания детей является энтеровирусная инфекция.

В то же время родители школьников подозревают, что причиной плохого самочувствия детей стала рыба, которую они ели в столовой школы.

Сейчас на месте происшествия сотрудники прокуратуры проводят проверку.