В Киеве на стройке станции метро «Ипподром» погиб человек

В Киеве на строительстве станции метро «Ипподром» погиб человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района города Киева.

Как отметили в прокуратуре, во время установки светильников два работника упали с деревянного помоста головой на рельсы с высоты полтора метра. Один из пострадавших умер в машине «Скорой помощи», второй получил легкие телесные повреждения и от госпитализации отказался.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Голосеевского района Киева обязала Территориальную инспекцию Госгорпромнадзора Украины проверить выполнение требований законодательства об охране труда во время строительства станции метро «Ипподром» на пр. Глушкова, 1.