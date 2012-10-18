В Киеве на стройке станции метро «Ипподром» погиб человек

17:39, 18 октября 2012
Новости регионов
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Упал головой на рельсы

В Киеве на строительстве станции метро «Ипподром» погиб человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района города Киева.

Как отметили в прокуратуре, во время установки светильников два работника упали с деревянного помоста головой на рельсы с высоты полтора метра. Один из пострадавших умер в машине «Скорой помощи», второй получил легкие телесные повреждения и от госпитализации отказался.

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Голосеевского района Киева обязала Территориальную инспекцию Госгорпромнадзора Украины проверить выполнение требований законодательства об охране труда во время строительства станции метро «Ипподром» на пр. Глушкова, 1.

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