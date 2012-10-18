Во Львове под колесами автобуса погиб пешеход

17 октября в 21.30 во Львове на проспекте Вячеслава Чорновила произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, 57-летний водитель маршрутного автобуса «БАЗ» совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Личность погибшего устанавливают правоохранители.

По этому факту возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.