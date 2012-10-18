В Киев прибудет честная глава Пантелеймона Целителя

В Киев из Афона прибудет честная глава великомученика Пантелеймона Целителя.

Как сообщает сайт УПЦ, 20 октября, по просьбе Блаженнейшего Митрополита Владимира, в Киев прибывает честная глава великомученика Пантелеймона Целителя.

Встреча святыни состоится в Святой Успенской Киево-Печерской Лавре, откуда она будет перенесена в храм святителя Михаила, первого митрополита Киевского, при Александровской (Октябрьской) больнице столицы.

Великомученика Пантелеймона чрезвычайно уважают во всем мире. Его честная глава находится в Свято-Пантелеймоновском монастыре на Афоне, частицы его мощей хранятся в христианских храмах различных стран и континентов.

Имя святого Пантелеймона призывается во время свершения таинства Елеосвящения, освящения воды и в молитве об исцелении.