Требуют отстранения от должности гендиректора «Артека»

Сотрудники МДЦ «Артек» требуют от властей Украины отстранить от должности нынешнего генерального директора «Артека» Елену Поддубную в связи со злоупотреблениями на занимаемой должности.

Об этом они заявили на пресс-конференции в Киеве.

Сотрудники также требуют провести открытый конкурс на замещение должности гендиректора. Кроме того, они хотят утвердить международный наблюдательный совет «Артека», состоящий из артековцев разных стран и поколений, как орган контроля общественности за всеми аспектами деятельности «Артека».

Как рассказал лидер неформального международного сообщества «Артек» Игорь Степанов, на территории лагеря ведется частное строительство. По его словам, на сессию Гурзуфского поселкового совета вынесен вопрос об отчуждении части земель. «Самая главная проблема - это то, что под угрозой земля, целостность лагеря. На территории идет незаконное строительство, здания, предназначенные для использования сугубо в целях деятельности «Артека», раздаются левым фирмам, реконструируются под торговые заведения», - сказал он.

Руководитель режиссерско-постановочной группы продюсерской службы МДЦ «Артек» Татьяна Чайковская заявила, что отдыхающих в «Артеке» детей плохо кормят. «Они остаются голодными, недосмотренными и недовольными отдыхом», - сказала она.

По словам Т.Чайковской, качество педагогических программ в лагере падает, количество кружков уменьшается, многие традиционные фестивали не проводятся.

Она также отметила, что в столовых выдаются просроченные продукты питания в индивидуальных упаковках, а сами продукты закупаются по завышенным ценам. Кроме того, Т.Чайковская рассказала, что прогулочные катера "Артека" перевозят посторонних, автотранспорт и структурные подразделения используются для обеспечения мероприятий частного характера, свадеб, дней рождений. «День рождения Президента Украины Виктора Януковича было также обеспечено с участием международного детского центра. Порядка 30 красивых представительских автобусов были задействованы в этом мероприятии, хотя по официальным бумагам они проводили экскурсии для детей», - сообщила она.

Т.Чайковская также отметила, что в условиях нехватки служебного жилья для сотрудников, первый этаж общежития "Кипарисное" переоборудуется под супермаркет.

«У специалистов с высшим образованием и опытом работы просто нет желания приезжать в «Артек», потому что они прекрасно понимают в каких условиях они буду жить», - добавила она.

По словам Т.Чайковской, на выходные, по причине особенностей графика вожатых, дети остаются фактически без присмотра. «У вожатых пятидневная рабочая неделя по восемь часов в день, следовательно в субботу и воскресенье они все официально выходные, дети предоставлены сами себе», - сказала Т.Чайковская.

Художественный руководитель детского лагеря «Речной» МДЦ «Артек» Ирина Суликовская в свою очередь отметила, что в общежитиях «Артека» проживают люди, которые не имеют никаких трудовых отношений с детским центром. «Доходит до такого абсурда, когда постоянные сотрудники «Артека», не имея жилья, вынуждены за плату снимать у этих людей жилье», - добавила она.