В Донецкой области во время пожара погибло 2 детей

12:59, 18 октября 2012
Новости регионов
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2010 и 2012 г.р.

В среду в 18.31 в с. Вознесенка Старобешевского района Донецкой области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибло двое детей (2010 и 2012 г.р.).

Как сообщает пресс-служба МЧС, в 19.53 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.

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