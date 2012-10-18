В Донецкой области во время пожара погибло 2 детей
12:59, 18 октября 2012Новости регионов
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2010 и 2012 г.р.
В среду в 18.31 в с. Вознесенка Старобешевского района Донецкой области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибло двое детей (2010 и 2012 г.р.).
Как сообщает пресс-служба МЧС, в 19.53 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в Донецкой области.
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