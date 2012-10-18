В Киеве разоблачили группировку, причастную к сбыту метадона

Сотрудники Управления СБУ в г. Киеве в результате спецоперации разоблачили противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группировки, члены которой на протяжении 2010–2012 годов осуществляли незаконное приобретение, хранение, перевозку и сбыт особо опасного наркотического средства – метадона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что организатор преступного объединения – 26-летний безработный житель Киева - наладил устойчивый канал поставок наркотиков из Черкасской области в Киев. Его сообщники 25-летний киевлянин и 27-летний житель Киевской области фасовали наркотик на дозы, продавали оптовым и мелкооптовым покупателям, а те через разветвленную сеть сбывали метадон среди наркозависимых.

В сентябре с.г. сотрудники СБУ задержали троих участников преступной группировки на арендованной ими квартире под Киевом.

В результате обысков, проведенных сотрудниками СБУ по адресам проживания злоумышленников, из незаконного оборота изъято специальное оборудование для изготовления наркотических средств и 500 доз расфасованных наркотиков, готовых к сбыту.

По материалам СБУ следственным отделом Киево-Святошинского райотдела ГУ МВД Украины в Киевской области в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела.

Задержанным избрана мера пресечения - взятие под стражу.

Следствие продолжается.