Ривненщина: поиски 10-летнего мальчика не прекращаются

В Ривненской области правоохранители и работники МЧС продолжают поиски 10-летнего Володи Швайка, который потерялся 10 октября в лесу, близ села Дубовое Дубровицкого района, куда пошел собирать грибы вместе с отцом.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, правоохранители ищут мальчика вместе с жителями села Сварицевичи и соседних сел. Милиционерам помогают сотрудники МЧС и пограничники.

Как заверил общественность начальник УМВД Украины в области полковник милиции Василий Лазутко, о прекращении поисков речь не идет, мальчика будут искать, пока не найдут. По его словам, судя по информации от местных жителей, можно сделать вывод, что мальчик жив.

«Сегодня в милицию поступила информация от жителя Владимирецкого района, о том, что в понедельник к нему подходил ребенок, по приметам похожий на Володю, и спросил дорогу к Сварицевичам, а благодаря средствам массовой информации этот человек услышал о поисках. Сейчас информация проверяется, изучают место, территорию, обстоятельства, продолжают поиски. Есть надежда, что ребенок все-таки жив», - сказал В.Лазутко.

По словам главного милиционера области, кинологи со времени исчезновения мальчика домой не возвращались. Они постоянно работают на месте, а их работу координирует начальник криминальной милиции по делам детей УМВД Украины в области.

В один день в Ривненской области исчезло двое детей. Также 10 октября в Сарненском районе во время сбора грибов на территории Сарненского района потерялся 3-летний малыш. Однако, в тот же день его нашел спящим в лесу один из лесников местного лесхоза, за что впоследствии получил в награду часы от начальника УМВД в области В.Лазутка.