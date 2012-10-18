В Одессе в женской колонии 11 женщин вскрыли себе вены

В Одессе в женской исправительной колонии № 74 11 заключенных вскрыли себе вены.

Как сообщает «Сегодня», по словам начальника колонии Ольги Каракай, массовое членовредительство произошло еще 5 июня.

«11 осужденных женщин решили причинить себе увечья в знак несогласия против дисциплинарных и режимных требований администрации колонии. Серьезных ран никто себе не нанес. Трем женщинам наложили швы на руки в нашей санчасти, остальным восьми, которые, видимо, так повели себя из солидарности, просто помазали царапины зеленкой», - сказала О.Каракай.

Она утверждает, что три осужденных женщины, которые пострадали больше всего, ранее неоднократно пытались стать неформальными лидерами в колонии. «Одна из них, заняв должность выпускающего контролера на производстве, неоднократно била других осужденных за «плохую работу». Остальные две просто не хотели придерживаться режима и условий содержания», - пояснила начальник колонии. После бунта зачинщиц перевели в другие колонии.

Еще восемь осужденных получили по 10 суток в дисциплинарном изоляторе.

Помимо требований смягчить режим бунтовщицы настаивали на снятии карантина с детсада, где находятся дети осужденных (из-за карантина летом заключенных не пускали к малышам). Но на это администрация не пошла - детям могли занести опасную инфекцию из зоны. Кстати, по словам О.Каракай, ни у одной из 11 протестовавших не было детей в садике при колонии.

По словам одной из бунтовщиц Марии Гордиевской, «у каждой из нас были свои причины для протеста. Большинство выступили против действий начальника оперативной части колонии, которая выдвигает слишком жесткие требования к нам. Например, нельзя держать мыло на тумбочке. Вещи должны висеть на вешалках, а постель — заправлена под ниточку. Она придирается к нам».

segodnya.ua