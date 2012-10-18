Харьковщина: в больнице остаются 36 больных кишечной инфекцией

В Богодуховском районе Харьковской области в стационаре в районной больнице, по состоянию на среду, остаются на лечении 36 больных острой кишечной инфекцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции.

В частности, на стационарном лечении остаются 29 детей. Начиная с 5 октября, из инфекционного стационара выписано 8 больных, в том числе 7 детей.

В пресс-службе СЭС отметили, что на сегодняшний день ситуация в Богодуховском районе со вспышкой дизентерии Зонне стабилизирована. Больные получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, медикаментами и изделиями медицинского назначения обеспечены.

Для обеспечения своевременного выявления инфицированных и контактных лиц медики проводят ежедневные осмотры детей. С населением района проводятся санитарно-просветительские мероприятия по профилактике кишечных инфекций.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в Богодухове Харьковской области с 5 по 15 октября было зарегистрировано 120 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, в частности 112 - у детей. В инфекционную больницу были госпитализированы 67 больных, в том числе 59 детей.

Все очаги инфекции связаны с единственным поставщиком пищевых продуктов в заведения среднего образования и детские сады, который фасовал и развозил готовые пищевые продукты. Обстоятельства, которые способствовали распространению инфекции, - грубые нарушения при поставках пищевых продуктов, их хранении и приготовлении в условиях учебных заведений. С данным поставщиком продуктов расторгнуты соглашения о выполнении поставок. Продукты изъяты и уничтожены.

По факту вспышки болезни прокуратура района возбудила уголовное дело.