Харьковщина: на месте ДТП случилась другая авария

Вблизи города Люботин в Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия, которое случилось при оформлении другой аварии, погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в областном Управлении ГАИ, 16 октября около 18.00 на 459 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский водитель автомобиля MAN с полуприцепом, двигаясь со стороны Харькова в направлении Киева, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в металлическое ограждение.

Во время оформления ДТП участок дороги был огражден, поблизости были выставлена световая башня.

Приблизительно, в 23.50 по этой же дороге со стороны Киева в направлении Харькова двигался автомобиль МАЗ с прицепом. Подъезжая к месту оформления ДТП, 49-летний водитель грузовика, не выдержав безопасную скорость и дистанцию движения, совершил наезд на транспортные средства, которые стояли впереди в попутном направлении: автомобиль Audi-100, автобус Mercedes-Benz, служебный автомобиль Volkswagen Passat, автомобиль MAN (участник первой аварии - УНИАН), а также на водителя автобуса Mercedes-Benz, и съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате второго ДТП 40-летний водитель автобуса Mercedes-Benz погиб на месте, 61-летний водитель Audi-100 умер во время предоставления медицинской помощи в харьковской больнице.