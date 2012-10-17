На Прикарпатье под колесами поезда погиб 25-летний мужчина
12:21, 17 октября 2012Новости регионов
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Сидел на рельсах
На Прикарпатье под колесами пассажирского поезда погиб 25-летний мужчина.
Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, несчастный случай произошел вчера, 16 октября, в 19.20 поблизости с. Кулачковцы Снятинского района.
На перегонке Гвоздец – Коломыя пригородный пассажирский поезд № 6453 сообщением Городенка – Коломыя сбил 25-летнего жителя с. Кулачковцы, сидевшего на рельсах. Потерпевший от полученных травм погиб.
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