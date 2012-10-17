На Прикарпатье под колесами поезда погиб 25-летний мужчина

На Прикарпатье под колесами пассажирского поезда погиб 25-летний мужчина.

Как сообщили сегодня УНИАН в территориальном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, несчастный случай произошел вчера, 16 октября, в 19.20 поблизости с. Кулачковцы Снятинского района.

На перегонке Гвоздец – Коломыя пригородный пассажирский поезд № 6453 сообщением Городенка – Коломыя сбил 25-летнего жителя с. Кулачковцы, сидевшего на рельсах. Потерпевший от полученных травм погиб.