В Херсоне двое пенсионеров отравились грибами

11:47, 17 октября 2012
Новости регионов
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Попали в реанимацию

В Херсоне грибами отравились двое пенсионеров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области грибами отравились 75-летний мужчина и 72-летняя женщина.

Обоих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы Суворовского района Херсона.

Также было установлено, что пострадавшие принимали в пищу грибы еще 14 октября.

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