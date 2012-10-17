В Херсоне двое пенсионеров отравились грибами
11:47, 17 октября 2012Новости регионов
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Попали в реанимацию
В Херсоне грибами отравились двое пенсионеров.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС в Херсонской области грибами отравились 75-летний мужчина и 72-летняя женщина.
Обоих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы Суворовского района Херсона.
Также было установлено, что пострадавшие принимали в пищу грибы еще 14 октября.
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