Строительство перинатального центра в Луганске завершат в декабре

10:12, 17 октября 2012
Новости регионов
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В 2013 году он заработает

Строительство перинатального центра в Луганске будет завершено в декабре этого года.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в Луганске, отвечая на вопрос представителей СМИ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы постараемся до этого времени обеспечить этот центр всем необходимым оборудованием, чтобы уже в 2013 году он работал на полную мощность», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, строительство перинатального центра началось в Луганске в марте этого года. Ожидается, что этот центр будет самым большим в Украине, он будет насчитывать 180 коек.

Достроить центр планировалось до октября 2012 года.

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