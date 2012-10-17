Строительство перинатального центра в Луганске завершат в декабре

Строительство перинатального центра в Луганске будет завершено в декабре этого года.

Об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович в Луганске, отвечая на вопрос представителей СМИ, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы постараемся до этого времени обеспечить этот центр всем необходимым оборудованием, чтобы уже в 2013 году он работал на полную мощность», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, строительство перинатального центра началось в Луганске в марте этого года. Ожидается, что этот центр будет самым большим в Украине, он будет насчитывать 180 коек.

Достроить центр планировалось до октября 2012 года.