Киев: с завода «Радикал» начнут вывозить токсичные отходы

Территорию столичного предприятия ОАО «Радикал» на ул. Красноткацкой, 61, очистят от опасных веществ. Так, уже 19 октября с территории завода начнут вывозить хлорсодержащие токсичные отходы. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Киевская городская государственная администрация проводит работу по экологической санации территории и объектов завода «Радикал». Вопрос очистки этого предприятия от токсичных веществ столичная власть старалась решить много лет. Наконец мы сдвинулись с мертвой точки и начинаем реализацию программы вывоза токсичных отходов за пределы Украины. Эта программы рассчитана на 4 года, однако мы будем пытаться выполнить ее скорее. На сколько мы сможем ускорить работы – будет зависеть от финансирования, которое поступает из государственного бюджета», – отметил А.Голубченко.

Он добавил, что 19 октября с территории ОАО «Радикал» начнут вывоз на утилизацию 4,4 тонны хлорорганических отходов прежних производств, которые хранятся в металлических бочках. Проводить работы по вывозу и обезвреживанию отходов будет ООО «С.І. Групп Консорт Лтд», которое имеет значительный опыт проведения работ по обеспечению экологически безопасного сбора, перевозки, хранения, обработки и обезвреживания опасных отходов.

А, уже начиная с 2013 года, начнутся экологически безопасный сбор, обезвреживание и захоронение ртутьсодержащих отходов ОАО «Радикал».

Финансирование этих работ будет осуществляться за счет государственных бюджетных средств, в соответствии с Общегосударственной целевой программой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы. Объем финансирования составляет 134 млн грн. Однако, по словам А.Голубченко, средств может понадобиться больше, и сумма будет пересмотрена.

Начальник Главного управления промышленной, научно-технической и инновационной политики Людмила Денисюк рассказала, что основными источниками загрязнения окружающей природной среды на территории предприятия в настоящее время остаются цех электролиза, склад солерастворителей и шламонакопители. Загрязненные ртутью строительные конструкции и пол цеха электролиза нуждаются в демонтаже и вывозе на термическую демеркуризацию. По предварительным расчетам, общая масса отходов, которые планируется отправить на демеркуризацию, составляет, ориентировочно, 130 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 60-70-е годы ОАО «Радикал» (на то время Завод химикатов) был одним из ведущих предприятий химической промышленности в стране.

До 1996 года предприятие было монополистом по производству в Украине некоторых видов синтетических материалов, в частности, пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений и пр.

С 2000 года завод признан банкротом. На сегодняшний день предприятие является экологически опасным и нуждается в срочной экологической санации.

В то же время, 27 сентября 2012 г. во время выездного совещания по решению актуальных вопросов в сфере техногенно-экологической безопасности Киева представитель ООО «С. І. Груп Консорт ЛТД», задействованной в проекте очистки «Радикала», Илья Маркевич отметил, что все отходы ртутного производства нужно вывозить за границу, поскольку в Украине нет соответствующего полигона или возможности переработки этих веществ.

«Если сможем выиграть тендер, мы привезем оборудование, которое будет просто на заводе делать первую очистку. Отдельно пары ртути и ртуть будет вывозиться за границу», - отметил И.Маркевич и добавил, что грунт с высоким уровнем загрязнения, который очистить не смогут, также отдельно будет вывозиться.

Кроме того, И.Маркевич отметил, что при наличии необходимых средств проект будет полностью завершен, максимум, за 1,5 года.

«Я не настолько оптимист, думаю, за 1,5 года это сделать будет сложно», - сказал, в свою очередь, председатель КГГА Александр Попов и напомнил, что в этом году для завершения очистки территории завода «Радикал» от ртути из городского бюджета было выделено 5 млн грн.