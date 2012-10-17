На Житомирщине в агрофирме одновременно погибло 118 свиней

В Житомирской области в агрофирме одновременно погибло 118 свиней.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ветеринарной медицины в Житомирской области, животные погибли 14 октября в агрофирме АФ "Благост" села Бенедовка Бердичевского района Житомирской области.

В этом хозяйстве в трех помещениях в целом содержалось 950 пятимесячных свиней. Гибель 118и животных произошла в одном из этих помещений.

Причины гибели животных сейчас выясняются и будут обнародованы после результатов анализов.

В то же время, в официальном сообщении пресс-службы управления утверждается, что "по результатам исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе в исследованных пробах патологического материала от погибших свиней ДНК вируса африканской чумы свиней и РНК вируса классической чумы не выявлено".

Также отмечается, что специалисты продолжают лабораторные исследования патматериала, образцов кормов и воды, которые употребляли свиньи, чтобы исключить другие инфекционные заболевания и отравление.

"Эпизоотическая ситуация в АФ "Благост" находится под постоянным контролем Государственной службы ветеринарной службы", заверяют в управлении ведомства.