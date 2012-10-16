Житомирщина: найдены и уничтожены 22 боеприпаса
17:17, 16 октября 2012Новости регионов
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Времен Великой Отечественной
В Житомирской области найдены и уничтожены 22 боеприпаса времен Великой Отечественной войны.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Житомирской ОДА.
Вчера утром спасатели обследовали 1,5 га территории бывшего Игнатпольского полигона Лугинского района области, обнаружили 22 артиллерийских снаряда разного калибра.
Их нашли на открытой территории. Все боеприпасы - времен Великой Отечественной войны.
Группой пиротехнических работ ТУ МЧС Украины в Житомирской области все взрывоопасные предметы уничтожены.
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