Практически весь Киев сегодня будет подключен к отоплению

Первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак обещает, что до конца сегодняшнего дня практически весь жилой фонд Киева будет подключен к отоплению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Мазурчак сказал сегодня на совещании в КГГА.

«До конца сегодняшнего дня мы будем иметь практически 100% включение жилого фонда, я не говорю уже о бюджетной сфере, которая была включена до пятницы (12 октября)», - сказал А.Мазурчак.

Он отметил, что подключение к теплоснабжению в столице обычно проходило две недели, однако в прошлом году удалось выйти на 10 дней, а в этом году это продолжалось 7 дней.

Как информировали в КГГА, уже по состоянию на 15 октября с теплом были 100% дошкольных заведений и школ, учреждений социальной защиты, а также более 90% лечебных учреждений. Что касается жилых домов, то из них сейчас подключены 93% всего фонда, при плане 10802 дома, подключены 10043. То есть осталось подключить 759 домов, но среди них подавляющее большинство остается без подачи тепла из-за желания их владельцев. И только незначительная часть из-за аварии на сетях, которые обещают ликвидировать на протяжении ближайших суток.

А.Мазурчак отметил, что в ближайшие 5 дней Гидрометцентр обещает повышение температуры воздуха, однако принято решение, что нецелесообразно отключать от теплоносителя объекты столицы, а оставить систему включенной, но с меньшими параметрами по давлению и теплу.

На совещании председатель КГГА Александр Попов отметил, что Киев вошел в отопительный сезон практически без долгов перед энергопоставляющими компаниями благодаря полученным субвенциям из госбюджета на погашение разницы в тарифах. По его информации, специальная комиссия при КГГА подготовила уже необходимые документы на получение лимитов по газу для столицы на отопительный период и соответствующие расчеты по разнице в тарифах. Председатель КГГА отметил, что город готов в Министерстве финансов защищать эти позиции и надеется на дальнейшую помощь государства в погашении долгов, возникающих из-за разницы в тарифах.