В Чернигове во время ремонта автобуса погиб водитель
13:57, 16 октября 2012Новости регионов
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Автобус сорвался с домкрата
В Чернигове вчера под автобусом, который сорвался с домкрата, погиб водитель. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления МЧС в области.
На территории частного предприятия во время ремонта сорвался с домкрата и деревянных подпорок автобус "Мерседес". Многотонное транспортное средство зажало лежащего под ним 44-летнего водителя, он получил травмы, не совместимые с жизнью.
На месте происшествия работали специалисты аварийно-спасательного отряда Территориального управления МЧС. Они с помощью пневматических подушек подняли автобус и достали из-под него тело мужчины.
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