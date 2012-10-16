В Чернигове во время ремонта автобуса погиб водитель

В Чернигове вчера под автобусом, который сорвался с домкрата, погиб водитель. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Территориального управления МЧС в области.

На территории частного предприятия во время ремонта сорвался с домкрата и деревянных подпорок автобус "Мерседес". Многотонное транспортное средство зажало лежащего под ним 44-летнего водителя, он получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работали специалисты аварийно-спасательного отряда Территориального управления МЧС. Они с помощью пневматических подушек подняли автобус и достали из-под него тело мужчины.