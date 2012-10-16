Житомирщина: в пожаре погибли двое мужчин

В селе Андрушки Попельнянского района Житомирской области в пожаре, который произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, погибли двое мужчин.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар произошел в частном одноэтажном жилом доме. Дым, который выходил из дома, заметил случайный прохожий, который и вызвал спасателей. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили внутри жилища тела двух мужчин: 38-летнего хозяина и его 32-летнего товарища.

Огонь уничтожил домашнее имущество в двух жилых комнатах.

Предварительная причина возникновения пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления. Окончательная причина пожара, ущерб, а также причина гибели людей устанавливается соответствующими специалистами.

На месте происшествия работает оперативная группа службы гражданской защиты в Попельнянском районе Территориального управления МЧС Украины в Житомирской области, а также следственно-оперативная группа РО УМВД.

Всего за сутки в Украине зафиксировано 120 пожаров, огонь унес жизни четырех человек. С начала года в пожарах погибло 1943 человека.