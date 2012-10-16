Возле Севастополя пиротехники МЧС обезвредили 2208 боеприпасов

Возле Севастополя в течение прошлой недели пиротехники МЧС обезвредили 2208 взрывоопасных предметов, среди которых, - три авиабомбы, 131 мину, 176 артиллерийских снарядов, 24 гранаты, а также 1874 детонатора и патрона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС Украины в г. Севастополе.

В частности, в пресс-службе отметили, что на протяжении указанного периода в лесопосадке недалеко от жилых домов по ул. Жидилова двое жителей при помощи металлоискателя обнаружили большой боеприпас, который находился в земле на глубине приблизительно 40 см и на расстоянии около 30 метров от жилого дома. Сотрудники группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ТУ МЧС, прибывшие на место вызова, идентифицировали предмет как немецкую авиабомбу SC-250 весом 250 кг, длиной 1600 мм. Было установлено, что взрывоопасный предмет в послевоенное время советские саперы уже пытались обезвредить специальным методом выжигания взрывчатого вещества. Но в этой бомбе заряд сгорел не полностью. Авиабомбу доставили на полигон и уничтожили.

Через два дня местный житель села Терновка, гуляя по лесному массиву, нашел под деревом две ручные гранаты, присыпанные листьями. Мужчина сообщил об этом в МЧС. Найденные предметы оказались немецкими ручными гранатами M-24 и M-29.

Еще один взрывоопасный предмет был обнаружен в Учкуевке: курортник занимался фридайвингом и увидел на дне в 150 метрах от берега предмет, напоминающий взрывоопасный. На место вызова прибыли сотрудники подводного разминирования и определили, что находкой оказался артиллерийский снаряд советского производства АС-203. Все взрывоопасные предметы транспортированы и уничтожены на полигоне в поселке Хмельницкое.

Всего же с начала года количество опасных находок, обнаруженных и уничтоженных севастопольскими пиротехниками составляет 55132 единицы.