На Харьковщине прекращено распространение кишечной инфекции

В Богодуховском районе Харьковской области прекращено распространение острой кишечной инфекции.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Игоря Шурму.

По его данным, с 8:00 13 октября до 20:00 15 октября в Богодуховском районе не зафиксировано новых случаев заболевания.

И.Шурма подчеркнул, что на сегодня в районе уже проведен профилактический медосмотр 2700 учеников и лиц, которые контактировали с больными. В субботу, 13 октября, и понедельник, 15 октября, проведена дезинфекция пищеблоков и помещений школ, где были выявлены случаи заболевания. У всех работников пищеблоков взята кровь для проведения анализов.

По данным заместителя губернатора, всего с 28 сентября до 12 октября в районе заболели 120 человек, из них 112 детей. По состоянию на утро 15 октября в больнице находились 44 человека, из них 36 детей. Среди всех заболевших только у одного человека наблюдается течение болезни средней тяжести, у всех остальных – легкой. Все пациенты получают полноценное лечение.

Как сообщал УНИАН, в Богодуховском районе Харьковской области по состоянию на 13 октября лабораторно подтвержден диагноз у 21 человека. У 19 человек диагностировано Shigella Sonnei (дизентерия Сонне), у 2 человек - St. aureus (стафилококк золотистый).

Заболевание зарегистрировано в 7 учебных заведениях из 39 учебно-воспитательных заведений Богодуховского района, а именно: Богодуховская гимназия № 1, Губаревский УПК, Иваношийчанская ООШ, Александровская ООШ, Полковоникитовская ООШ, Семеноярская ООШ и Шаровская ООШ.

Способствовали возникновению вспышки нарушение условий и сроков поставок, транспортировки, хранения пищевых продуктов, технологии приготовления пищи, нарушение санитарно-гигиенического режима. По факту вспышки острой кишечной инфекции прокуратура возбудила уголовное дело.