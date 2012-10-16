Житомирщина: задержали микроавтобус с фальсифицированной водкой

В Житомирской области в эти выходные налоговики задержали микроавтобус Fiat, в котором было 7 тысяч бутылок фальсифицированной водки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА Украины в Житомирской области, фальсификат задержали возле Бердичева в результате оперативной разработки.

Установлено, что водку с поддельными марками акцизного сбора везли из Винницы в Житомир.

По факту незаконной транспортировки с целью сбыта водочных изделий с поддельными акцизными марками Бердичевская налоговая милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.216 УК Украины (незаконное изготовление, подделка, использование поддельных марок акцизного сбора, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Экспертиза установила, что алкогольный фальсификат является опасным для жизни и здоровья потребителей.

В то же время, в одном из киосков на Житном рынке в Житомире налоговики изъяли 30 литров аналогичного алкогольного фальсификата.

Против владельца этой торговой точки также возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление и незаконный сбыт алкогольных напитков из недоброкачественного сырья, составляющее угрозу для жизни и здоровья людей).